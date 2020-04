Dopo Uolter arriva la baba de Borgo: in libreria il nuovo libro di Furian e Maxino

Squadra che vince non si cambia. E così, ad un anno esatto dal primo libro “Il manuale della boba de Borgo”, che viaggia verso quota 8.000 copie vendute, il duo Flavio Furian e Massimiliano “Maxino” Cernecca torna in libreria con "Meio un omo ogi e uno doman", un nuovo capitolo della saga della famiglia Ulcigrai. Questa volta l’opera, edita dalla casa editrice di Diego Manna White Cocal Press, è dedicata alla madre di Uolter, Nella, impegnata a raccontarci aneddoti, ricette, amori adolescenziali, pettegolezzi e tante altre curiosità della sua vita.

Si parte proprio da dove “Il manuale della boba de Borgo” ci aveva lasciato, ovvero dalla convinzione, una volta seguiti gli insegnamenti di Uolter, di essere diventati anche noi delle bobe, dei veri uomini. E invece Nella Ulcigrai, da buona madre di famiglia, nel suo speciale preambolo definito “pre-ombolo”, mette in subbuglio il lavoro del figlio facendo subito chiarezza sui ruoli in casa. Fine dello spazio dedicato alle bobe quindi, qua si parla di babe. Troveremo così capitoli dedicati alla sua formazione dalle suore mascoline, a come evitare i temibili strafanici, a come destreggiarsi in cucina impanando anche l’impossibile (addirittura direttamente l’olio) e a come mantenere buoni rapporti con la vicina Faustina, con l’aiuto di un po’ di esplosivo al plastico.

Non mancano poi i consigli di moda e depilazione, tra cerette a lume di candela e “parucole”, speciali parrucche dedicate alle parti intime. Nella vanta una cultura a 360° e saprà consigliarci anche delle mete speciali per le vacanze, come le Isole Incoconate, dove si mangia a più non posso, o la città con una scontrosa grazia simile a Trieste, New Yorkamare.

E non può mancare la parte più osè, con lo speciale “Kamaresutra” in cui oltre a una variante del classico missionario spunta la posizione del cevapcicio, quella del mussato tigre, del brodo de bechi e del cocal, per chiudere in bellezza con le previsioni a luci rosse per tutti i segni zodiacali: l’eroscopo. Il libro doveva essere presentato a fine marzo, ma il coronavirus ha fatto slittare la sua uscita ad oggi. Si trova in tutte le librerie di Trieste nonché online su amazon anche in formato ebook. La sfida è dunque lanciata: riuscirà Nella Ulcigrai ad impanare il coronavirus e ripetere il successo del manuale della boba de Borgo?