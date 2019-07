"Olimpiadi delle clanfe", la gara di tuffi pazzi torna all'Ausonia

Meno 20 giorni alla gara di tuffi più pazza del mondo. La 12esima edizione dell'Olimpiade dele Clanfe si svolgerà sabato 27 luglio 2019 all'Ausonia. Come ogni anno la giornata sarà l'occasione per rinnovare la grande e divertente festa all'insegna dell'esaltazione della triestinità e del più puro morbin triestin ricca di personaggi stravaganti, tuffi strambi, ma anche spettacolari, e soprattutto di grandi tonfi in mare con l'obiettivo primario di alzare più acqua possibile.

Come consuetudine, la gara vera e propria è stata preceduta da un programma di circa un'ora di spettacoli ed esibizioni incentrate sul tema del mare e degli sport legati all'acqua. Qui il programma completo

A perenne memoria dell'insostituibile socio Giorgio Polonio, prematuramente scomparso il 24 dicembre 2018, verrà dedicato al suo nome il Premio Speciale SPIZ.

Altra novità dell'edizione 2019 è la collaborazione tra Civiform Società Cooperativa Sociale e Spiz Associazione di Promozione Sociale per la realizzazione da parte degli allievi del secondo anno del corso per Addetti alla Computer Grafica dell'elaborazione di prodotti grafici, editoriali e commerciali per le manifestazioni “Olimpiade delle Clanfe” e “Rampigada Santa".