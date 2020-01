"Chi l'ha visto" si occupa dell'omicidio Rocco, don Piccoli in studio: "Non ho ucciso nessuno"

Dopo la condanna a 21 anni e sei mesi di carcere per l'omicidio di monsignor Giuseppe Rocco, don Paolo Piccoli sarà ospite questa sera del celebre programma televisivo di Rai 3 Chi l'ha visto. La trasmissione ospiterà quindi un'intervista esclusiva, sul caso che aveva scosso la città di Trieste, da parte della conduttrice Federica Sciarelli. La redazione di Chi l'ha visto ha rilanciato le parole dell'accusato, in merito alla vicenda che si era consumata nella Casa del Clero di via Beseghi a Trieste nell'aprile del 2014 quando il presule 92enne era stato trovato morto nella sua stanza da letto.

Il 13 dicembre scorso don Paolo Piccoli è stato quindi dichiarato colpevole dell'omicidio di monsignor Rocco dopo il verdetto della Corte d'Assise di Trieste. La sentenza, arrivata dopo più di due ore di camera di consiglio, era stata emessa dal giudice Filippo Gulotta e prevede anche l'interdizione dai pubblici uffici. Secondo la Corte, don Piccoli avrebbe quindi strangolato la vittima.

Le perizie avevano parlato di una morte avvenuta a causa di "violenze". I Ris di Parma erano successivamente intervenuti e proprio l'indagine, basata sul rinvenimento di alcune tracce di sangue sul letto del presule, aveva portato all'accusa dell'omicidio volontario a carico di don Piccoli. Durante il processo la difesa del sacerdote veronese ultimamente aveva puntato il dito contro Eleonora Dibitonto, perpetua e amica di monsignor Rocco.

Secondo la difesa infatti, sarebbe stata la Dibitonto ad uccidere monsignor Rocco. Una tesi che evidentemente non ha convinto il giudice. La pubblica accusa aveva chiesto 22 anni di carcere per don Piccoli. Il 53enne sacerdote veronese non si era presentato in aula. Stasera invece sarà a Chi l'ha visto.