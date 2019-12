Omicidio degli agenti Rotta-Demenego, il killer trasferito a Verona

Alejandro Meran, il 29enne di origini dominicane che lo scorso 4 ottobre ha ucciso a colpi di pistola i due agenti di Polizia in servizio presso la Questura di Trieste, è stato trasferito nel carcere di Montorio, a Verona, oggi 12 dicembre. Il trasferimento è avvenuto durante la mattinata e la notizia, che era nell'aria da un po' di tempo, è stata confermata da Francesco Zacheo, avvocato del giovane dominicano.

Raggiunto telefonicamente da TriestePrima, il legale non ha nascosto il suo personale disappunto per i tempi del trasferimento. "Avevo mandato una pec ieri alla direzione del carcere di Trieste - ha commentato Zacheo - informandoli della mia visita odierna a Trieste per poter parlare con il mio assistito, ma nessuno mi ha informato del trasferimento. Ci sono rimasto molto male, questo non è un atteggiamento che paga".

Le prossime tappe della vicenda

Per quanto riguarda le prossime tappe della vicenda, Zacheo ha confermato che "il 15 gennaio verrà probabilmente depositata la relazione autoptica e verso marzo dovrebbero invece cominciare le operazioni in relazione alla perizia psichiatrica. Poi chiederò sicuramente, dopo la nomina del consulente, una relazione di parte".

"Non sono riuscito a parlare con Alejandro"

Il trasferimento di Alejandro a Verona è avvenuto anche in virtù della presenza, nel carcere della città scaligera, del Reparto di osservazione psichiatrica. "Visto il trasferimento - ha concluso Zacheo - non sono riuscito a parlare con Alejandro, cosa che mi ha dato molto fastidio". Nel pomeriggio di oggi infine, alcuni detenuti "lavoranti" del carcere del Coroneo hanno ripulito la cella dove è rimasto rinchiuso il killer di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Nella sua cella, il 29enne dominicano era rimasto sotto stretta sorveglianza da parte degli agenti di polizia penitenziaria 24 ore su 24.