Malore fatale per un operaio nel cantiere di via San Michele

Tragedia nel cantiere di via San Michele: un operaio si è sentito male e nonostante l'intervento del personale del 118 è deceduto in ospedale. È successo intorno alle 8 del mattino di oggi, martedì 13 agosto. Mentre lavorava insieme ai colleghi sulla strada, l'uomo ha avuto una crisi convulsiva e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. È stato quindi caricato sull'ambulanza (l'automedica era impegnata in un altro intervento in codice rosso e non è riuscita ad arrivare), dove è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. Rianimato tempestivamente secondo tutte le procedure è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Nonostante gli strenui sforzi del personale sanitario, proseguiti anche in pronto soccorso, il cuore non ha mai ripreso a battere. Notizia in aggiornamento.