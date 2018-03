Operazione "Oro Rosso": 31 persone identificate

Proseguono anche quest’anno i servizi straordinari di controllo in ambito ferroviario per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso, rame soprattutto.

L’operazione denominata “Oro Rosso” predisposta a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria ed effettuata in data 13 marzo u.s., ha visto la Polizia Ferroviaria impegnata, nell’ambito del territorio regionale, in una serie di controlli tesi a monitorare costantemente la situazione relativa ai depositi di questo materiale che, considerato il valore commerciale, può essere effettivamente denominato “oro rosso”.

In particolare sono stati impegnati operatori specificamente formati per questo tipo di servizio che hanno controllato 20 siti tra rottamai, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, identificato 31 persone.