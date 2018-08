Le tracce dell'orso non lontano da Trieste (foto)

Il gruppo Misteri e Meraviglie del Carso (che ringraziamo nella figura di Massimo Medeot ndr) ha segnalato il recente passaggio di un orso bruno nei boschi della Slovenia non lontani da Trieste. La località ’è stata volutamente tenuta anonima per non allarmare le persone e per tutelare l'animale. Secondo il Ministero dell'Ambiente e riprendendo la Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia nel 1981, l'orso bruno rappresenta specie di fauna rigorosamente protetta.

In Slovenia ci sono circa tra i 400 e i 450 esemplari e anche Lubiana li ha inseriti nelle specie protette.

Le fotografie

Nelle fotografie vengono evidenziati i passaggi di questo esemplare che secondo la ricostruzione esperta del gruppo si potrebbe aggirare tra i 200 e i 250 chilogrammi, il peso massimo che questa specie può raggiungere negli areali dei boschi sloveni.

