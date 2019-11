Parenzan ricevuto da Mattarella: "È stata un'emozione che non avrei mai pensato di provare"

Nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l'atleta paralimpico triestino Matteo Parenzan. L'atleta era presente a Roma con una delegazione di atleti italiani medagliati agli European Para Youth Games di Lahti in Finlandia, di cui fa parte, e una rappresentaza della Nazionale italiana di nuoto paralimpico, vincitrice di ben 50 medaglie agli ultimi Mondiali di Londra.

Durante l'incontro sono intervenuti Roberto Valori, presidente della Federazione italiana Nuoto Paralimpico e Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che ha ringraziato per la disponibilità del Presidente e per la visibilità che hanno potuto avere gli atleti e il Comitato Paralipico. Infatti, l'incontro è stato trasmesso in diretta su Rai Sport.

"Sono molto orgoglioso e contento. Trovarmi a 16 anni di fronte a Mattarella nel Palazzo del Quirinale è un'emozione che non avrei mai pensato di provare. E' stata una grande occasione. Ma oltre ai risultati e lo sport, voglio ringraziare anche la mia famiglia che da sempre mi sostiene e mi sta vicino" ha dichiarato l'atleta azzurro paralimpico.

"Quando ho ricevuto la notizia - ha aggiunto - ero sbalordito. E' stato un momento eccezionale perchè mi sono reso veramente conto di aver fatto qualcosa di molto importante". Ma le sfide per Parenzan non sono ancora finite. A febbraio, infatti, lo aspetta un torneo importante in Polonia, dove dovrà garantirsi più posizioni possibili per le qualificazioni per le Paraolimpiadi del 2020. "Oltre alla tappa in Polonia, avrò altre due chance: Lignano e Barcelona, entrambe a marzo" ha concluso.

