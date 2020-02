Perde il controllo dell'auto finisce contro la segnaletica stradale

Perde il controllo della sua Skoda e si schianta contro la segnaletica. È successo intorno alle 23 a pochi metri dall'ex confine di Stato di Fernetti, dove per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Villa Opicina un 38 enne sloveno ha centrato con l'auto il palo con i segnali stradali. È stato prontamente soccorso da personale sanitario intervenuto sul posto. É salvo e praticamente incolume grazie agli airbag che sono esplosi. Ad assicurare la viabilità e le operazioni di recupero del mezzo anche un equipaggio del Radiomobile dei carabinieri di Aurisina

