Commercio, servizi di alloggio e ristorazione: nel 2018 perse quasi 1000 imprese in Fvg

Nel 2018 perse quasi mille imprese in Fvg nel commercio

Dati allarmanti nel settore del commercio regionale per il 2018: da un'indagine emerge che in Friuli Venezia Giulia si siano perse 707 imprese, di cui 392 al dettaglio. Inferiore, ma comunque consistente (-227), il saldo negativo tra iscritti e cessati nei servizi di alloggio e ristorazione. Il totale è di -934 società, in un contesto in cui il Nordest, sempre sommando commercio, alloggio e ristorazione, fa segnare -10.856.

Le difficoltà economiche

«Cifre – commenta il presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia Giovanni Da Pozzo – che confermano le perduranti difficoltà dell’economia, con pressione fiscale e burocrazia che costringono a perdite ulteriormente pesanti. Non a caso il segno “meno”, in ogni parte del territorio, interessa anche industria e agricoltura».

L'indagine

L’indagine, un'elaborazione dell’Ufficio studi nazionale su dati Movimprese, rappresenta il punto di Confcommercio dal Pil ai consumi, dalle forze lavoro alla numerosità delle imprese, dal ruolo della terziarizzazione agli effetti del calo demografico. Una fotografia dei cambiamenti dell'economia delle regioni italiane negli ultimi dieci anni e dell'evoluzione dei divari territoriali. Tra le altre informazioni che riguardano il Fvg, oltre alle imprese registrate per settore di attività economica (22.717 del commercio, di cui 11.417 al dettaglio, 9.582 dei servizi di alloggio e ristorazione), anche il valore aggiunto (fatto 100 il valore Italia la regione è al 108,4, con Nel 2018 perse quasi mille imprese in Fvg nel commercio

„Trieste 121,8, Pordenone 106,8, Udine 106,5 e Gorizia 97, mentre il Nordest è a 120,3) e i consumi per abitante (anche in questo caso il valore Italia è 100, il Fvg è al 107,6, Pordenone 108,8, Trieste 108,7, Udine 107,2, Gorizia 104,8; il Nordest è a115).

