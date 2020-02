Ecco il nuovo manifesto del Piano per il Sud (ma è il castello di Duino)

Che il Mezzogiorno sia una priorità "soltanto" a parole lo dimostra anche la gaffe commessa dal governo Conte sul manifesto del nuovo Piano per il Sud. L'immagine che appare è quella del costone di roccia a picco davanti al castello di Duino, residenza della famiglia Torre e Tasso che niente, ma proprio niente, hanno a che fare con le meravigliose ambientazioni del meridione italiano.

A scoprire per primo questo errore - che denota per l'ennesima volta la poca preparazione o la fretta nel realizzare i progetti - è stato il giornalista Ferdinando Giugliano che oggi pomeriggio su Twitter ha pubblicato la curiosa notizia. C'è lo zampino di Google, la cattiva consigliera oppure un banale scivolone? L'inizio del Piano per il Sud non promette (quasi) nulla di buono.