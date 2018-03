Polizia, in Piazza Unità in mostra la Lamborghini Huracàn con i colori istituzionali (FOTO)

Sicurezza: il 15 marzo la Polizia in piazza Unità con diverse iniziative Eventi a Trieste

„In occasione del giuramento del 199° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, che si è tenuto oggi, 15 marzo presso l’Istituto V. Raiola di San Giovanni, la Questura di Trieste ha messo in esposizione in Piazza Unità la Lamborghini Huracàn con i colori istituzionali.

Un bolide con motore V10 da 610 CV di potenza massima e trazione integrale che viene utilizzata per il soccorso e il trasporto urgente di sangue ed organi; non a caso nel cofano anteriore è presente un frigobox appositamente adibito. A bordo ci sono un tablet, un computer, un sistema di registrazione e telecamera: apparecchiature che consentono di documentare le attività di controllo su strada. È presente persino un defibrillatore per soccorrere tempestivamente chiunque sia colto da un attacco di cuore.

