Polizia: operazioni ad alto impatto nella provincia di Gorizia, 1.800 persone identificate

Il ministero dell’interno nelle ultime settimane ha disposto l’effettuazione di tre distinte operazioni ad “alto impatto”, per garantire più sicurezza e vivibilità rafforzando l’azione delle forze di Polizia.

La prima, denominata “Operazione periferie sicure” ha avuto luogo nella settimana compresa tra il 12 e il 17 febbraio e ha visto, di concerto con l’arma dei carabinieri e la guardia di finanza, la predisposizione di misure mirate a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, attraverso interventi improntati ad efficienza e visibilità.

La seconda, “Safety car 2”, nella settimana dal 19 al 24 febbraio con la collaborazione del reparto prevenzione crimine della Polizia di Padova e della Polizia stradale, era volta ad infrenare il fenomeno dei furti di autovetture e motocicli, motivo di allarme sociale e che di riflesso condiziona anche l’andamento dei costi delle polizze assicurative.

La terza, nei giorni del 26, 27 e 28 febbraio, denominata “Security breath”, era finalizzata a restituire ai cittadini un’adeguata percezione di sicurezza ed a prevenire il verificarsi di episodi di illegalità diffusa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale e degrado.

Le operazioni, hanno messo in campo mirati servizi del controllo del territorio eun’azione di contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti, con l’impiego congiunto di operatori degli uffici investigativi, dell’ufficio immigrazione e di equipaggi preposti all’attività di controllo del territorio.

Non sono mancati, inoltre, verifiche e controlli di personale specializzato e delle polizie locali negli esercizi commerciali, locali di intrattenimento, sale giochi nonché interventi rivolti al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale. L’esito delle tre operazioni, che non hanno riscontrato particolari irregolarità, è complessivamente riassumibile in 3.303 veicoli controllati e 1.801 persone identificate.