Poliziotti uccisi, Mattarella: "Profonda tristezza"

"Apprendo con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dei due agenti DeMenego e Rotta, alla Questura di Trieste mentre erano impegnati in servizio. In questa dolorosa circostanza, desidero esprimere a lei e alla Polizia di Stato la mia vicinanza, rinnovando sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori di Polizia al servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari degli agenti la mia commossa partecipazione al dolore". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.

Parole di solidarietà e cordoglio sono arrivata anche dal Presidente del Consiglio Conte che con un tweet ha dichiarato: "La morte dei due agenti di Polizia uccisi nella sparatoria davanti alla Questura di Trieste suscita grande dolore. Questa tragedia ferisce lo Stato. A nome mio e del Governo esprimo la commossa vicinanza ai familiari delle vittime e a tutto il corpo della Polizia di Stato".