Porto Vecchio, i 7 punti di Dipiazza: «I lavori sono partiti» (VIDEO)

«Interessante! Anche oggi qualcuno dimostra di lavorare contro #Trieste scrivendo una vagonata di cose non vere sul Porto Vecchio per creare conflitti e non fare gli interessi della città. I fatti, come ora vedremo, dimostrano che il rilancio del Porto Vecchio è già partito».

Il sindaco ha replicato così ad un articolo del quotidiano locale, elencando e mostrando in un video su Facebook i lavori in corso in Porto Vecchio: le ruspe attive per i parcheggi e la rotatoria, i lavori al magazzino 27 e 28 dove avrà sede il centro congressi; il magazzino 26, futura sede dell'Immaginario scientifico, del Museo del mare e il Museo dell'Antartide; il magazzino 20, dove verrà realizzata una scuola dedicata al restauro; i cinque magazzini in cui verranno realizzati alberghi e centri direzionali; il Corso Cavour, dove si sta lavorando per il centro dedicato alle start up e l'area del molo IV, il futuro megaparcheggio.

«Lavoro ogni giorno più di sedici ore per la nostra importante città ed i risultati si vedono già. Non tollero questa mancanza di rispetto del lavoro e queste continue falsità che scrive il quotidiano locale che fanno solo male a Trieste. Continuate pure ad attaccare il Sindaco, lo fate ormai da vent’anni, ma non offendete Trieste ed i suoi cittadini con false notizie»