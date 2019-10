Premiata in municipio campionessa mondiale di judo under 18 Veronica Toniolo

“Per i prestigiosi risultati sportivi raggiunti motivo d’orgoglio per tutta la città. Con stima e riconoscenza”. È questa la dedica, incisa nella targa ufficiale del Comune di Trieste, che il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore allo Sport Giorgio Rossi hanno conferito questa mattina (venerdì 25 ottobre) alla alla giovanissima campionessa di Judo, Veronica Toniolo, che ha conquistato la medaglia d’oro ai mondiali under 18 di Almaty in Kazakistan nella categoria 52 Kg.

La campionessa

Alla cerimonia, svoltasi nel salotto azzurro del Comune, oltre alla sedicenne campionessa triestina sono intervenuti anche il nuovo presidente della società Ginnastica Triestina Massimo Varrecchia e i genitori dell’atleta Raffaele Toniolo e Monica Barbieri. “Brava - ha detto il sindaco Dipiazza – sei l’orgoglio della nostra città. Ha sedici anni hai un medagliere di altissimo livello, con titoli giovanili europei e olimpici, oltre all’ultimo mondiale.

Prosegui così e porta alto il nome della nostra Trieste”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Giorgio Rossi che ha sottolineato in particolare come, dietro ai successi di questa talentuosa giovanissima atleta, ci sia anche il sacrifico di una famiglia e di una società con dirigenti, tecnici e allenatori. Oltre ad aver conquistato la medaglia d’oro ai mondiali, Veronica Toniolo è stata anche portabandiera della Nazionale Italiana ed è anche una delle promesse dello sport azzurro soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.