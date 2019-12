Librerie, poeti e scrittori: "Reading" è l'ottavo numero di IES

Nella splendida cornice dell'hotel Hilton è stato presentato ieri 3 dicembre, "Reading" ("Leggendo"), l'ottavo numero di IES. Presenti il Prefetto Valenti, il sindaco Dipiazza, gli assessori comunali Tonel, De Santis e Rossi, l'AD di HNH Luca Boccato e Lucio Gomiero di PromoTurismoFVG.

"Abbiamo raccontato Trieste attraverso il suo mare, le spiagge, il Carso. L'ultima nostra scommessa è stata la più difficile, ovvero raccontare la città attraverso la sua parte più immateriale - ha dichiarato il direttore Alfonso Di Leva, introducendo la presentazione -. Per "Reading" abbiamo interpellato poeti, scrittori e intellettuali per andare a riscoprire i momenti cristallizzati nelle loro opere". Così, tra le pagine di un numero ricco di foto meravigliose, illustrazioni che raccontano storie e parole che scaldano il cuore di turisti e non, spuntano nomi come Boris Pahor e Rumiz. Grande spazio anche alle antiche librerie che "trasmettono atmosfere uniche e che sono il privilegio di questa città". Infine, una parte dedicata alla città raccontata dai non triestini per capire come, nel tempo, l'abbiano scoperta.

Trieste si svela anche attraverso il passato che, come ha ricordato Di Leva, "non è nostalgia, ma un mezzo per il futuro". Presente quindi anche una sezione dedicata all'Hilton che, più che presentare l'hotel a quattro stelle, regala ai lettori un tuffo nella storia grazie alle immagini dell'epoca. E ancora pagine sull'enogastronomia, a rimarcare che l'identità passa anche per i prodotti tipici.

Gli interventi

Nell'ultimo numero anche un'intervista al sindaco Dipiazza che, nel corso della presentazione, ha voluto ringraziare Allianz per aver investito nella struttura ex Raz e per aver sostenuto diverse realtà del territorio, tra cui Pallacanestro Trieste . Il sindaco ha anche rimarcato il potenziale turistico di Trieste: "Aggiungiamo alla nostra città un marchio importante in un momento decisamente straordinario. Stiamo remando tutti verso lo stesso obiettivo ed è proprio questo che lo rende magico".

Il testimone è quindi passato all'Assessore Tonel che ha ricordato la recente candidatura UNESCO di Trieste e quanto il turismo lettario sia in crescita: "Trieste ha costruito nei secoli è un patrimonio inestimabile e proprio per questo vogliamo far sì che questa città creativa, non consapevole di esserlo, si risvegli e sfrutti al meglio questa sua potenzialità".

Novità per IES

Fine anno intenso per il progetto editoriale Prandicom che ha annunciato un'importante novità: Giovanni Marzin è il nuovo Direttore di IES e andrà a sostituire Di Leva. Inoltre è stata resa pubblica anche la nuova partnership con il gruppo editoriale Citynews, di cui fa parte TriestePrima, e che porterà i contenuti della rivista sulla testata online triestina e sulle maggiori testate nazionali.