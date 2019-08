Afa con borino sulla costa: le previsioni per domenica 11 agosto

Un promontorio di alta pressione con aria calda a tutte le quote interessa l'Italia, mentre sull'Europa centrale scorrono correnti atlantiche più fresche ed instabili.

Domenica 11 agosto

Cielo in prevalenza sereno, salvo qualche locale annuvolamento pomeridiano sui monti. Farà decisamente caldo già dal mattino con Borino su costa e zone orientali; brezza dal pomeriggio con afa su pianura e costa.

Lunedì 12 agosto

Cielo da sereno a poco nuvoloso per annuvolamenti pomeridiani; sarà possibile qualche isolato temporale sui monti, specie verso il Cadore. Caldo afoso. Venti a regime di brezza.

Martedì 13 agosto

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Saranno probabili locali temporali dal pomeriggio, più frequenti sui monti. Possibile qualche temporale forte. Dalla sera entrerà Bora sulla costa. Temperature in lieve diminuzione.

Mercoledì 14 agosto

Cielo da sereno a poco nuvoloso. Possibile qualche isolato rovescio pomeridiano sui monti. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura, in calo durante il giorno. Temperature in ulteriore diminuzione.