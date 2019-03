Primarie PD, anche in regione stravince Zingaretti

Nella giornata di ieri in tutta Italia si sono svolte le primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario nazionale. Nella nostra regione hanno partecipato 24.691 elettori, distribuiti per ambiti provinciali in questo modo: Gorizia 3.191 elettori, Pordenone 5747, Udine 10894 e a Trieste 4.859. Nella corsa alla segreteria Zingaretti ottiene 17.554 voti, pari al 71,40%, Martina 4.519, pari al 18,38%, e Giachetti 2.510, pari al 10,21%. I dati sono stati resi noti dalla Commissione regionale del Partito Democratico per le primarie, precisando che i dati non sono ancora certificati.

Le parole del segretario regionale Shaurli

"È un risultato straordinario, un segnale chiarissimo. In Friuli Venezia Giulia l'affluenza sfiora i 25mila elettori: non è un traguardo ma una partenza che ci incoraggia a lottare di più per costruire l’alternativa che moltissimi cittadini chiedono. Il PD in questa regione è vivissimo. C'è lavoro da fare, ma guardiamo al futuro con una nuova carica, con la spinta che viene dai cittadini. Stiamo già guardando alle europee su cui abbiamo incardinato le primarie. Buon lavoro al nuovo segretario nazionale, con cui affronteremo le prossime sfide, tutti assieme".

"Grazie agli elettori e ai volontari"

"Grazie alle migliaia di cittadini che - continua Shaurli - hanno deciso di muoversi e votare mettendoci nome e faccia, per dire con estrema chiarezza che in un popolo di centrosinistra ampio c'è tanta voglia di un Paese diverso, di non lasciare l’Italia nelle mani di Di Maio e Salvini". "Grazie alle centinaia di volontari che hanno reso possibile questa impresa: anche dal punto di vista della capacità organizzativa, il PD - conclude Shaurli - è ben vivo e in Friuli Venezia Giulia lo ha dimostrato più che mai".