Promessa della danza cerca sponsor per volare a New York

Viene ammessa a un prestigioso stage di danza a New York, ma i genitori non riescono a sostenere le spese. È accaduto alla 19enne Vanessa Gherbavaz, che balla dall'età di 4 anni con grande costanza e talento e per questo è stata apprezzata in diversi spettacoli e competizioni. Ultima soddisfazione, l'ammissione a ben due scuole di New York, ma una sola settimana di studio (il periodo minimo) ha un costo di 3mila euro che i genitori dichiarano di non essere in grado di sostenere.

Perché questa straordinaria opportunità non vada sprecata, la famiglia Gherbavaz ha trovato una soluzione: la ricerca di uno sponsor che la aiuti a sostenere almeno il corso base di sette giorni, che potrebbero aumentare a seconda di quanto lo/gli sponsor saranno disposti a donare: nel qual caso il sogno di questa promettente triestina potrebbe realizzarsi in misura ancora maggiore, permettendole di entrare a pieno titolo nella scuola di danza d'oltreoceano. Intanto, comunica il padre Diego, già questi sette giorni sarebbero un grande regalo e l'inizio di un'importante carriera. Chi fosse interessato ad aiutare Vanessa, può trovare a questo link tutte le informazione per aderire alla raccolta aorganizzata dai gruppi Facebook "Te son de Trieste se" e "NIMDVM".