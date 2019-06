Pugni e calci in via Machiavelli: due feriti a Cattinara

Due uomini di nazionalità nigeriana, di 25 e 33 anni, si sono picchiati violentemente fino all'intervento di Polizia e 118. È accaduto oggi, 19 giugno, intorno alle 17.30 in via Machiavelli. A dare l'allarme l'esponente della Lega triestina Marco Prelz, che si transitava in zona e si è fermato per avvertire le autorità. Intorno ai due si è presto formata una folla di "curiosi" estranei al fatto. La notizia è stata confermata dalla Questura, che non ha rilevato la presenza di armi ma ha confermato che entrambi i soggetti sono rimasti feriti dalle percosse. Gli operatori sanitari del 118 li hanno quindi portati all'ospedale di Cattinara per controlli medici.