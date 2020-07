Volontari "a pesca" di rifiuti nelle acque del lungomare di Barcola: raccolti 10 kg di rifiuti

Bottiglie, plastiche e diversi cellulari per un totale di 10 chilogrammi di rifiuti: è quanto hanno recuperato nel pomeriggio di ieri, 18 luglio, l'associazione All Sail e il Circolo Sommozzatori Trieste nel corso dell'iniziativa "Pulizia fondale in snorkeling" per ripulire dai rifiuti il fondale del lungomare Benedetto Croce (scogliera pineta). I volontari, impegnati dalle 17 alle 19, sono partiti dallo scivolo del club e hanno nuotato fino a qualche metro prima del porticciolo di Barcola.

"Siamo soddisfatti del risultato, anche se in qualità di Presidente dell'Associazione chiedo più partecipazione da parte dei cittadini - ha dichiarato Diego Errico -. Partecipare ad iniziative come queste è dimostrare di voler bene alla propria città".

