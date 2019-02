Punto si scontra con volante Carabinieri, chiusa via Rossetti (FOTO)

Incidente oggi, 13 febbraio, in via Rossetti attorno alle 17:30. Coinvolte due auto. Secondo le prime ricostruzioni, una Punto bianca, mentre stava uscendo da via Crispi, avrebbe centrato un'auto dei Carabinieri che procedeva da via Rossetti. Entrambe le auto hanno subito danni materiali.

Attualmente la via è stata chiusa a partire da via Battisti.

Sul posto Carabinieri, 118 e Polizia Locale.

Gallery