Vuole il passaporto italiano ma dichiara il falso, giovane di origini serbe nei guai

Un giovane di origini serbe è stato denunciato ieri mattina per essersi dichiarato cittadino italiano e per falsità ideologica, avendo presentato in passato una denuncia di smarrimento del certificato di nascita. F.B. è un cittadino apolide e senza fissa dimora e secondo la Questura di Trieste userebbe numerosi alias. Ieri mattina si è presentato in via del Teatro romano per richiedere il passaporto italiano. Dopo le opportune verifiche e scoperti i retroscena, il 25enne è stato quindi denunciato.

Sul fronte dei controll di polizia, ieri pomeriggio una Volante ha fermato in piazza Goldoni un cittadino pakistano di 19 anni e successivamente l'ha denunciato "per il possesso ingiustificato di un coltello".