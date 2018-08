Rapina al supermercato: cassiera ferita con un taglierino

Attimi difficili quelli vissuti dalla cassiera del supermercato Punto Simply di via Fabio Severo, vittima di una rapina nella quale è stata ferita sabato 18 agosto.

Come riporta il servizio in onda su Telequattro il malvivente si è presentato alla cassa con il volto parzialmente coperto, intimandole con un taglierino in mano di consegnargli il denaro.

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al ferimento della donna, finita in pronto soccorso per farsi medicare il braccio. L'uomo è invece fuggito con il fondo cassa di qualche centinaio di euro.

Per le indagini, affidate alla Squadra Mobile, si confida ora nelle registrazioni delle telecamere presenti nella zona o in quelle degli autobus di passaggio.