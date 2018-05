Rapina in via Canova in pieno giorno: estrae il coltello e deruba una signora

Episodio allarmante avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 maggio, in via Canova. Erano le 15.15, quindi pieno giorno, quando un ragazzo in sella a uno scooter in sosta all’angolo con via Buonarroti ha messo a segno una rapina ai danni di una signora.

Stando alle testimonianze e le prime indiscrezioni, il bandito avrebbe utilizzato un coltello per intimidire la vittima e farsi consegnare la borsa.

Del fatto sono stati informati poco dopo i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente.