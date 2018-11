Una cagneta di razza Jack Russel di nome Raya è scomparsa da casa giovedì 8 novembre in via Rio Spinoleto, zona Raute. "I proprietari e i figli piccoli la cercano disperatamente" si legge in un avviso affisso dai padroni. Chiunque avesse notizie o la tenesse a casa credendola senza famiglia può contattare la redazione.