Portati al largo dalla Bora a Grado, recuperato pedalò con 4 tedeschi a bordo

Nel tardo pomeriggio di ieri il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, a seguito di segnalazione dell’assistente bagnanti, è intervenuto, a bordo del battello GCB43 e sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Monfalcone, in soccorso di quattro giovani di nazionalità tedesca, nel tratto di mare prospiciente il parco termale della GIT.

Usciti in mare a bordo di un pedalò, probabilmente sorpresi dal repentino aumento del vento di bora e dell’innalzamento delle onde, i ragazzi si sono ritrovati in acqua ad una distanza di più di mille metri dalla costa e neanche l’unità da diporto, avvicinatasi per prestare soccorso, è riuscita a recuperarli. Il tempestivo arrivo del gommone GC B43 ha scongiurato ogni pericolo per i quattro, recuperati in ottime condizioni di salute e ricondotti a terra.