Regionali, Fraleoni Morgera (M5S): «Reddito di cittadinanza anche in Fvg»

Il reddito di cittadinanza anche in Fvg: questo il progetto di Alessandro Fraleoni Morgera. Così ha dichiarato più volte a Telequattro il candidato del M5S alle regionali del 2018, specificando che «non si tratta di un contributo per nullafacenti ma un supporto alla ricerca di un lavoro. A differenza di quello che dicono, non si tratta di soldi a chi sta sul divano a guardare la televisione,significa innanzitutto potenziamento dei centri per l'impiego, riqualificazione dei lavoratori che sono rimasti a casa perché l'azienda ha chiuso o è in difficoltà. In questo periodo il cittadino viene sostenuto nel reddito dallo stato, e così si conferisce dignità alla persona».

«Certamente la digitalizzazione che portiamo avanti - continua Fraleoni Morgera - si riferisce non solo a tutta la sanità ma anche alla pubblica amministrazione regionale, incluse tutte le pratiche che riguardano il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle. I nostri consiglieri regionali si sono posti subito in termini propositivi in questo senso, anche quando la Giunta Serracchiani ha varato un provvedimento non così efficace. La mancata o ritardata erogazione del contributo si sono verificate per un problema di gestione, altamente deficitaria».