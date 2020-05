Riapre via Canal Piccolo: riqualificate le reti elettriche, idriche e fognarie (FOTO)

Riapre via Canal Piccolo dopo la sostituzione di 100 metri di cavi elettrici da piazza della Borsa a piazza Tommaseo. Sono quindi conclusi i lavori delle ultime settimane e in queste ore AcegasApsAmga sta procedendo alle operazioni di reinterro dello scavo e riasfaltatura per permettere la riapertura della strada già da domani mattina.

L’intervento, realizzato in accordo con l’Amministrazione comunale, comprende anche la creazione di una linea elettrica aggiuntiva che, integrando la tubazione esistente, la rende più resiliente. Data la conformazione della strada per poter effettuare la riqualificazione è stato necessario chiudere la strada da mercoledì 22 aprile: vista l’importanza della via in questione, l’intervento è stato programmato in un periodo in cui il traffico era ridotto, minimizzando così i disagi dei cittadini. Sempre nell’ottica di ottimizzazione del cantiere, AcegasAspAmga ha inoltre provveduto alla riqualificazione di parte della rete idrica e fognaria, sostituendo sostituito quattro vetusti allacci fognari per limitare gli allagamenti nel tratto in questione. Sempre per la loro vetustà sono inoltre stati sostituiti quattro allacci idrici in modo da prevenire possibili rotture e perdite.

La riqualificazione della rete elettrica in Corso Italia

L’intervento di sostituzione della rete elettrica di via Canal Piccolo fa parte del più ampio progetto di riqualificazione della rete elettrica di Corso Italia. La prima fase del progetto ha preso l’avvio con i lavori svoltisi in Corso Italia all’angolo con via Roma dal 17 aprile al 5 maggio e proseguiti con la seconda fase in via Canal Piccolo dal 22 aprile ad oggi. L’intero progetto ha così permesso la sostituzione di circa 250 metri di cavi di bassa tensione riducendo i rischi di blackout e migliorando la continuità del servizio delle oltre 100 utenze presenti nelle zone limitrofe a piazza della Borsa, tra le quali figurano molte attività commerciali oltre alle utenze domestiche.

In fase di completamento il restyling delle Rive

Tra i lavori in corso realizzati da AcegasApsAmga in accordo con l’Amministrazione, è in fase di completamento anche il restyling delle Rive triestine. La prima fase dell’intervento ha visto la sostituzione degli oltre 100 chiusini fognari, idrici ed elettrici presenti nel tratto di strada compreso tra Campo Marzio e Largo Santos, procedendo inoltre a portarli in quota con la strada. La seconda e ultima fase sta vedendo l’asfaltatura e livellamento del manto stradale delle Rive, il cui completamento avverrà nel corso della prossima settimana.

