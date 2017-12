Rissa in Porto: accoltellamento tra due camionisti

Accoltellamento ieri, 30 dicembre, alle 19.00 in Porto nuovo. Si tratta di una resa dei conti tra due camionisti turchi cominciata con un litigio e sfociata in un accoltellamento. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato i camionisti in codice verde al Pronto soccorso di Cattinara. I due hanno riportato ferite multiple su tutto il corpo ma, fortunatamente, non sono gravi. Ancora non sono chiari i motivi della lite.

Sul posto anche la polizia.

Questo è il terzo caso di accoltellamento in pochissimi giorni.