Canciani (Lega): "Più controlli in piazza Hortis"

Monica Canciani, consigliere comunale in quota Lega Nord e amministratrice del gruppo facebook "Trieste se pol far" interviene sul caso delle risse in centro a Trieste e che nelle giornate immediatamente precedenti alla Barcolana hanno provocato reazioni e condanne delle più diverse. Il vicesindaco Polidori, in merito prima ai comportamenti vandalici di un gruppo di persone in piazza Hortis, accusati di rovinare il parco giochi per bambini, l'Assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e infine la Canciani, che aveva condiviso anche un video di una rissa nella quale era rimasta coinvolta una dozzina di giovani.

"Torno ancora sulle risse di piazza Hortis per fare alcune precisazioni anche a seguito delle dichiarazioni della consigliera Morena di SEL (fatte nel corso di un’intervista a Tele4), che afferma l’inutilità della recinzione del giardino (che per altro esisteva già) e che ritiene sufficiente una riqualificazione per scoraggiare le cattive frequentazioni. Innanzitutto - ha continuato la Canciani - informo la consigliera che il progetto esecutivo della recinzione è già stato presentato dall’assessore Lodi e approvato in giunta; ma, cosa più importante, che di fatto smentisce la sua tesi, è che il giardino di piazza Hortis è già stato recentemente riqualificato proprio da questa giunta. È quindi evidente come hanno dimostrato i recenti episodi di cronaca - ha concluso la consigliera leghista - che non basta mettere a posto i giardini per impedire che accadano risse. Ci vogliono invece più controlli e strumenti che scoraggino il ripetersi di questi comportamenti".