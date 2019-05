Rissa in via Madonnina, fermata una persona e 118 sul posto

Una violenta collutazione tra diverse persone si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi 24 maggio in via Madonnina, nel rione di Barriera a Trieste. Secondo alcuni testimoni sul posto, le persone coinvolte sarebbero "almeno sei". Una persona è rimasta ferita - come si vede dalle foto - presumibilmente con un bastone. Sul posto sono accorsi il 118 per prestare le prime cure e numerose pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato, oltre anche ad una moto sempre della PL.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe esserci il fermo di una delle persone coinvolte nella rissa, scoppiata nella parte bassa della via che conduce al colle di San Giusto. Sempre secondo una testimonianza, le altre persone si sarebbero dileguate facendo partire le ricerche delle forze dell'ordine. Molti i testimoni presenti sul posto.

La notizia è in aggiornamento

