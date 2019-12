Da Rossini ai Queen, un "Concerto di Capodanno" per tutti i gusti al Verdi

Si rinnova l’appuntamento beneaugurale con il Concerto di Capodanno della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in programma mercoledì 1 gennaio 2020, alle ore 18.00, (si ricorda che la prevista matinée è stata annullata per ragione operative), con l’Orchestra diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati, il Coro direttore dal Maestro Francesca Tosi e i Tecnici del Verdi. Solisti Béatrice Uria Monzon (soprano) e Stefan Milenkovic (violino), con la partecipazione di Zi Zhao Guo e Motoharu Takei, tenori, Nicolò Ceriani, baritono, Stefano Paradiso, basso, Kimika Yamagiwa, mezzosoprano.

In programma musiche di Johann Strauss, Die Fledermaus (Il pipistrello) Ouverture; Camille Saint-Saëns, Introduction et Rondò capriccioso in la min. op. 28 per violino e orchestra (solista Stefan Milenkovic); Christian August Sinding, Suite im alten Stil op. 10 in la minore per violino e orchestra (solista Stefan Milenkovic); Gioachino Rossini, Ouverture dall’opera La Cenerentola; Wolfgang Amadeus Mozart, Madamina, il catalogo è questo dall’opera Don Giovanni (basso Stefano Paradiso); Ruggero Leoncavallo, Coro delle campane dall’opera Pagliacci; Pietro Mascagni , Voi lo sapete, o mamma dall’opera Cavalleria Rusticana (soprano Béatrice Uria Monzon); Pietro Mascagni, Coro e Brindisi dall’opera Cavalleria Rusticana (tenore Zi Zhao Guo mezzosoprano Kimika Yamagiwa); Francesco Cilea, Io son l’umile ancella dall’opera Adriana Lecouvreur (soprano Béatrice Uria Monzon); Giuseppe Verdi Pace, pace mio Dio dall’opera La forza del destino (soprano Béatrice Uria Monzon); Giuseppe Verdi Brindisi dall’opera Otello (tenori Zi Zhao Guo e Motoharu Takei baritono Nicolò Ceriani); Georges Bizet, Seguidilla dall’opera Carmen (soprano Béatrice Uria Monzon); Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody per violino ed archi (solista Stefan Milenkovic); Georges Bizet Habanera dall’opera Carmen (soprano Béatrice Uria Monzon).