Rotta balcanica: oltre 1000 gli arrivi dopo la riapertura, altri 77 ieri

Non si contano più e sembra sia calato il silenzio. Ma anche nella giornata di ieri a Trieste la Rotta balcanica ha prodotto i suoi effetti. Sono 77 infatti i migranti rintracciati dalla Polizia di Frontiera in diverse aree del Carso, tra Basovizza e i "varchi" presenti nel territorio di Dolina. Le persone, tutti maschi tra cui anche 24 minorenni, sono di nazionalità afghana e pachistana.

Secondo i numeri in possesso di TriestePrima, sono più di 1000 i richiedenti asilo giunti nel capoluogo regionale dalla cosiddetta riapertura a ieri 25 giugno. Questa mattina alle ore 11 presso la sede della curia vescovile è indetta una conferenza stampa dove Ics e Caritas metteranno in luce l'ultimo e consueto report sull'accoglienza.

