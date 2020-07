Rotta balcanica, raffica di arresti nel weekend: fermati tre passeur in Slovenia

Raffica di arresti da parte del Dipartimento di polizia di Capodistria che tra venerdì scorso e domenica 19 luglio ha denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestin tre passeur di cui due, dopo essere stati giudicati per direttissima dalla magistratura della vicina Repubblica, sono stati condotti in carcere. Uno di essi risulta essere ancora in attesa di giudizio. Due cittadini di origine ucraina e uno di nazionalità kosovara sono stati fermati a Koseze (Ilirska Bistrica ndr) e nei pressi di Podgorje (in direzione del confine di Osp ndr) mentre si trovavano alla guida dei rispettivi furgoni dove erano stati fatti salire tre distinti gruppi di migranti.

Nel primo caso, avvenuto venerdì 17 luglio, gli agenti di polizia hanno intercettato vicino a Podgorje un cittadino kosovaro di 21 anni che trasportava alcuni migranti. Secondo quanto riportato dalle autorità slovene (che tuttavia non menzionano il numero di persone presenti all'interno del mezzo ndr), il passeur è stato denunciato e giudicato per direttissima dal tribunale che ne ha ordinato la carcerazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giorno dopo poco dopo le 19 è stato fermato un cittadino ucraino di 44 anni che, dopo essere stato intercettato sempre nei pressi di Podgorje, è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione in quanto trasportava 18 cittadini di nazionalità pakistana. Domenica è finito nei guai un altro cittadino di origini ucraine dopo essere stato fermato a Koseze (località ai piedi del monte Sneznik, zona dove esiste il principale varco della Rotta balcanica tra Croazia e Slovenia ndr). Era alla guida di un furgone dove sono stati trovati 12 migranti, tutti cittadini di nazionalità pakistana. In riferimento a quest'ultimo rintraccio, fanno sapere le autorità slovene, il procedimento è ancora in corso.