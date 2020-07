Rotta balcanica, rintracciati una sessantina di migranti a Basovizza

Quella di oggi è stata un'altra mattinata "campale" dal punto di vista della Rotta balcanica. Nei pressi del monumento alla vittime della foiba di Basovizza la Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato un gruppo di migranti composto da una sessantina di persone provenienti dalla vicina Slovenia. La maggior parte dei rintracciati in tarda mattinata sono di nazionalità afghana e pakistana. Non sarebbero state registrate particolari criticità in merito alle condizioni salute dei migranti. Al momento non si sa se nel gruppo vi siano minori.

