Ruba 2 milioni alla Regione Fvg: dovrà restituirli

Prelevò indebitamente denaro dalle casse della Regione Friuli Venezia Giulia e ora dovrà restituire oltre 2 milioni di euro. Lo ha stabilito la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia che ha condannato in via definitiva Claudio Simonutti al pagamento di oltre 2 milioni di euro (più rivalutazione monetaria e interessi legali) in favore della Regione Fvg.

L'inchiesta era nata nel 2011, quando la Regione aveva segnalato alla Procura «gravi irregolarità e ammanchi» in relazione all'attività svolta da Simonutti, funzionario delegato del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Regione. Erano emerse dunque una serie di condotte illecite ai danni della Regione tra il 1996 e il 2012. Simonutti - si legge nella sentenza - «con false comunicazioni interne, apparentemente a firma di dirigenti e funzionari della Regione, e avvalendosi di modelli F23 contraffatti, avrebbe creato un sistema che gli consentiva di appropriarsi del denaro contante, pari a oltre 2 milioni di euro, di cui aveva la disponibilità in quando ordinatore secondario della spesa».

Dalle indagini era emerso come Simonutti avesse giocato gran parte dei soldi sottratti ai videogiochi e alle slot del bar “Al Tram”.