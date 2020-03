Ruba lo scooter al postino: fermato dalla Guardia di Finanza

Un uomo che aveva appena rubato uno scooter in dotazione ad un dipendente di Poste Italiane mentre stava consegnando la corrispondenza nei pressi del Centro commerciale Il Giulia, è stato fermato dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trieste.

Il ladro, già gravato da vari precedenti penali, è stato bloccato alle 14.30 circa di oggi, nei pressi della caserma di Via Giulia. La Guardia di Finanza, in questo periodo di emergenza epidemiologica, sta mettendo in campo ogni forma possibile di aiuto, adottando misure urgenti volte al presidio costante del territorio per il contenimento della diffusione del virus e per la prevenzione dei reati in genere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pertanto la cittadinanza è nuovamente invitata a segnalare al numero di pubblica utilità "117" qualsiasi informazione che possa servire a proteggere gli interessi economici della collettività ed a reprimere ogni eventuale pratica anticoncorrenziale e/o manovra speculativa che voglia tentare di approfittare dell’attuale situazione di emergenza.