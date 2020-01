"Dimenticata" da 250 anni in un baule, in Istria spunta una copia della Sindone

E' stata "dimenticata" per oltre due secoli e solo oggi è stata finalmente scoperta. La copia della Sacra Sindone di Torino è stata trovata tra gli oggetti prelevati dall'Istituto nazionale per il restauro di Zagabria. A riportarlo la voce.hr.



La storia ha inizio nel 1818. Quell'anno il pittore Gaetano Gresler portò con sè da Venezia vari sarcofaghi e cassoni. Gran parte del loro contenuto è esposto oggi nella chiesa parrocchiale di Dignano, ma restavano da aprire e visionare ancora cinque sarcofaghi. Nel 2017,la dr. sc. Ana Azinović Bebek (aiuto direttore per il patrimonio archeologico), il mr. Anđelko Pedišić, responsabile dei reparti dell’Istituto sul territorio, Jurica Škudar, responsabile del foto-laboratorio e Gordana Car, conservatore-restauratore del Laboratorio per il tessuto, la carta e la pelle dell’Istituto, invitati dalla Sovrintendenza per il patrimonio storico, hanno studiato il loro contenuto. Il dettaglio del tesoro verrà rivelato domani nel corso di una conferenza stampa, anche se è già noto che, tra i vari cimeli, è stata trovata la copia della Santa Sindone, inizialmente scambiata per una fusciaccia. Si tratta di una copia commissionata. A partire dal '500, infatti, i Duchi di Savoia, all'epoca proprietari della Sindone, erano soliti farle confezionare su richiesta. La copia della Sindone ora verrà restaurata ed in seguito esposta.