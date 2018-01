Sanità, 6 nuovi posti da ostetrica al Burlo

Dopo l'assegnazione alle Aziende del Servizio sanitario regionale della prima tranche delle vincitrici del concorso per 41 posti da ostetrica avvenuta a metà novembre del 2017, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (Egas) ha assegnato ulteriori 29 posizioni dalla medesima procedura per garantire nuove assunzioni a tempo indeterminato alle Aziende richiedenti.

Le nuove assunzioni sono così ripartite: Aas 2 Bassa Friulana-Isontina 1; Aas 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli 3; Aas 5 Friuli Occidentale 12; Asui Udine 7; Irccs Burlo Garofolo 6.

Complessivamente quindi, da novembre 2017 ad oggi, le professioniste assunte con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di ostetrica sono 70.