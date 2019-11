Il SAP stipula una polizza per gli assistiti: "Dobbiamo difenderci da soli"

Stipulata dal SAP di Trieste una polizza assicurativa a favore dei propri associati per le spese necessarie alla propria tutela legale nel caso di “imprevisti” nell’adempimento delle proprie funzioni. La stipula è stata possibile grazie al contributo economico del “Gruppo Cerbone” di Trieste, "nell’attesa e speranza che venga al più presto messa mano sulla questione delle 'garanzie funzionali'" precisa il sindacato di Polizia: "Viviamo un’epoca, dove le forze dell’ordine sono troppo spesso ingiustamente, falsamente sotto la lente di ingrandimento e sotto accusa per fatti accaduti nell’espletamento del loro dovere e gli operatori di polizia sono lasciati soli da un’Amministrazione che si dimostra così lontana alle necessità del personale".

Vicinanza ai poliziotti

"Un segnale di vicinanza ai poliziotti triestini - precisa il segretario regionale Lorenzo Tamaro - al quale ha dovuto provvedere la nostra organizzazione sindacale grazie all'apporto determinante di un “privato”, una tutela che invece dovrebbe essere direttamente data dal Dipartimento e per il quale il SAP da tempo si sta battendo. Una sicurezza in più per gli uomini e le donne della Polizia di Trieste che potranno operare con più serenità sulle strade del capoluogo giuliano, senza il timore di vedersi decurtato uno stipendio già piuttosto scarso, in caso di “atto dovuto” per aver sostanzialmente fatto il proprio dovere".

"Con questa iniziativa e “sensibilizzazione”, ci auguriamo che la stagione dei “preziosi ed encomiabili aiuti da parte di privati”, venga sostituita con una nuova: quella diretta del Dipartimento della P.S. volta a garantire le tutele necessarie per far svolgere bene questa professione che riserva già di per se molte insidie. Tocca al “datore di lavoro” - conclude -dare queste tutele e non chi come il SAP difende i difensori”.

