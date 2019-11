"Sardine" anche in Fvg, ai 6200 stuzzica l'idea Monfalcone

Il movimento delle "sardine", l'idea di piazza nata lo scorso 14 novembre a Bologna dalla mente di quattro giovani per manifestare contro il sostegno di Matteo Salvini alla sua candidata alle regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, ha fatto "breccia" anche nella nostra regione. Nei giorni scorsi infatti è nato il gruppo Facebook "Le sardine Friuli Venezia Giulia" che, poche ore dopo la sua apertura, registra oltre 6000 iscritti.

Nato nel capoluogo emiliano, il movimento si sta espandendo anche sul web. Bologna e Modena sono le due città che, per il momento, hanno potuto assistere alle manifestazioni di piazza nelle rispettive località. In Emilia Romagna si sta giocando una partita politica che, a seconda del risultato finale e secondo gli analisti, potrebbe essere in grado di produrre delle reazioni fino a Roma, nel caso in cui a vincere sia la Borgonzoni e nelle conseguenti rivendicazioni leghiste.

A proposito dell'espansione digitale a macchia d'olio del movimento delle "sardine", dal gruppo Facebook trapela che un evento di piazza potrebbe tenersi nei prossimi giorni anche in Friuli Venezia Giulia. Udine e Trieste le due città che potrebbero contendersi la manifestazione ma anche piazza della Repubblica a Monfalcone. "E' da li che tre anni fa la Lega ha iniziato la sua scalata" si legge nel post che propone l'idea bisiaca.

Nel frattempo anche a Trieste è nato il gruppo Facebook del movimento delle "sardine".