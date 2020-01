"Vado a Trieste", ma fa perdere le sue tracce: scomparsa una nota artigiana udinese

«Marina è uscita venerdì mattina scorso da casa di nostra mamma, che regolarmente va ad assistere, dicendo che sarebbe andata a Trieste ma da quel giorno ha il telefono staccato e non ha dato notizie di sé a nessuna delle sue amiche e dei suoi conoscenti». Marco Buttazzoni ha regolarmente sporto denuncia di scomparsa in Questura a Udine.

La macchina della donna è rimasta a Udine, quindi si presume che per spostarsi la Buttazzoni abbia usato i mezzi pubblici partendo dalla casa della madre, che si trova in zona ospedale a Udine. Alta 1,61, la Buttazzoni - classe 1965 - ha i capelli grigi che porta a una lunghezza media, una corporatura abbastanza robusta e degli occhiali da vista.

Marina Buttazzoni, che abita a Udine in zona via Del Bon, è un'artigiana inventrice del Book à Porter, un portalibro artigianale per proteggere copertia e pagine. Esperta nel lavorare pelli e nel creare borse e articoli da viaggio, è piuttosto nota in zona.