Incidente in via Giulia: scooterista gravemente ferito e traffico

Un grave incidente si è verificato questa mattina, alle 10.49 di lunedì 12 febbraio, lungo via Giulia, all'altezza del civico 2, davanti l’ingresso del giardino pubblico. Uno scooter Aprilia Leonardo condotto da un uomo di 61 anni, iniziali D.P.M., frenando è scivolato cadendo a terra.

La caduta è stata violenta e l'o scooterista è rimasto al suolo ferito: sul posto sono prontamente intervenuti 118 con ambulanza e automedica per le cure del caso; dopo la valutazione del paziente, questo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso (il più grave della scala delle gravità). L'Asuits ha poi spiegato che «la persona coinvolta è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cattinara a seguito di un traumatismo prevalentemente cranio-facciale; le condizioni sono stazionarie e sono in corso ulteriori accertamenti».

Il traffico ha risentito dell’incidente: sul posto, per dirigere i veicoli in transito e i rilievi di rito la Polizia locale.