Scuole, Perini (FdI): «Più di 100 firme per il ripristino del giardino della Filzi-Grego»

Nel corso di un sopralluogo effettuato l’altro ieri dall’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi alla scuola primaria Filzi-Grego di strada di Guardiella, che nello specifico riguardava l’inagibilità della palestra, il consigliere circoscrizionale di Fratelli d’Italia Paolo Perini ha colto l’occasione per consegnarle una petizione popolare, firmata da più di un centinaio di cittadini, con cui si richiede la messa a norma e la possibilità di usufruire del giardino della scuola, precluso agli studenti da ormai molti anni. Dopo aver predisposto accertamenti per un intervento urgente nella palestra e aver rassicurato sul rifacimento del pavimento della stessa durante le vacanze estive, l’assessore si è fatto carico di verificare la possibilità di ripristinare in tempi brevi anche il giardino scolastico.