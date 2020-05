Igienizza le mani, verifica se hai la mascherina e misura la febbre: ecco l'innovazione triestina per la Fase2

Igienizza le mani, verifica la presenza o meno della mascherina e misura la febbre. Si chiama Sentinella ed è la nuova invenzione di Monticolo&Foti Innovation, start-up del gruppo Monticolo&Foti operante nel campo dell'edilizia e dell'impiantistica con sede a Sgonico, presente anche a Udine e Lignano Sabbiadoro.

Sentinella

Sentinella è una stazione compatta per rilevare la temperatura, la presenza di mascherina e consentire l'igienizzazione delle mani che si presenta come una colonnina snella e discreta che integra un erogatore di prodotti igienizzanti con un termoscanner. "Nella Fase 2 - dichiara Andrea Monticolo - sicurezza e igiene non sono più scelte, ma dei doveri che vanno integrati nelle dinamiche della quotidianità di ognuno di noi". Sentinella è un prodotto versatile che può essere personalizzato in relazione alle esigenze del contesto d'utilizzo; permette di allertare con opportune segnalazioni eventuali incongruenze, come l'assenza della mascherina o il superamento della temperatura massima consentita dalle disposizioni vigenti. "Può essere utilizzata nelle scuole, ospedali, hotel, fabbriche, uffici, palazzetti: qualsiasi luogo pubblico o privato dove verranno ricostituiti, in maniera sicura e razionale, assembramenti controllati - spiega Monticolo -. La vera e propria novità di questa stazione è l'accuratezza con cui viene misurata la tempetura: nel modello di punta arriva addirittura ad uno scarto di ± 0.1°C".

"Monticolo&Foti - aggiunge - opera da oltre mezzo secolo nel campo dell'edilizia e degli impianti ed negli ultimi anni si è specializzata anche nel settore degli Impianti Speciali" Specializzazione che ora è provvidenziale per declinare la propria competenza in favore della gestione razionale dei controlli di sicurezza e che ha guidato l'azienda verso un nuovo prodotto: "Bisogna saper cambiare e sfruttare i momenti e non ostinarci ad andare nelle direzioni che non funzionano. La nostra azienda, infatti, ha sempre guardato al futuro, investendo nella ricerca, nello sviluppo e nella formazione del personale. Ricordo ancora il giorno in cui ho fatto il primo bozzetto di quella che oggi è un'innovazione reale. Grazie ai miei collaboratori, tutti giovani e di sette nazionalità diverse, è nata "Sentinella"".

Il prodotto è disponibile in più varianti ed equipaggiato con differenti tecnologie in relazione alla tipologia dei varchi d'ingresso e delle modalità di accesso agli stessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery