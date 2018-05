Galaxia casting: si cercano giovani per la serie televisiva "Volevo fare la rockstar"

Tornano i casting di Galaxia! Si cercano giovani per ruoli da protagonisti e ruoli secondari nella serie televisiva per Raidue in 12 episodi dal titolo "Volevo fare la rockstar", regia Matteo Oleotto

Una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Per questa serie si ricercano nel Nord Italia i protagonisti e alcuni ruoli secondari, nello specifico:

• Un ragazzo e una ragazza di età scenica tra i 10 e i 16 anni di qualsiasi nazionalità

• Ragazze gemelle o sorelle di età scenica tra i 10 e i 16 anni

• Ragazzo di origine indiana di età scenica tra i 10 e i 16 anni

(Per questi ruoli non è richiesta esperienza nella recitazione)

• Ragazzo e ragazza eta' scenica 18/22 anni con esperienza teatrale anche a livello amatoriale

Al casting verranno realizzate delle fotografie e un’intervista! Non è possibile prenotarsi.

Per quanto riguarda la sede di Trieste i casting si svolgeranno lunedì 28 e martedì 29 maggio 2018 dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, presso la Sala Polacco/Teatro Orazio Bobbio – ingresso via Limitanea 8.

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore legale o delegato e dovranno portare i seguenti documenti sia del minore chedi entrambi i tutori legali (ed eventualmente del delegato):

• Fotocopia documento d'identità

• Fotocopia codice fiscale

• Fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari)

I candidati maggiorenni dovranno portare i seguenti documenti:

• Fotocopia documento d'identità

• Fotocopia codice fiscale

• Fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari)

Per maggiori informazioni: Mobile 3462389516, email: casting.vflr@gmail.com