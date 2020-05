Servizio civile, al via il bando per 32 giovani

E’ stato pubblicato il bando della Regione Friuli Venezia Giulia per la selezione di ragazzi tra i 16 ed i 18 anni non compiuti, da impiegare nei progetti di Servizio Civile Solidale 2020. La domanda va presentata entro le ore 14.00 del 26 giugno 2020. Arci Servizio Civile sarà attiva in Friuli Venezia Giulia con 9 progetti: sei a Trieste (Pop Mountain - Monte Analogo, Visioni future - Oltre Quella Sedia, Crescere insieme - Arci, Morje ustvarjalnosti / Mare di creatività - ZSKD, Città attiva - Arci Servizio Civile, Sportivamente – ZSŠDI) mentre uno è previsto a Udine (Brighter - Get Up), a Muzzana del Turgnano (Radici per il futuro – Auser Turgnano) e a Carlino (DentrofuoriCarlino - A.F.D.S.) dando la possibilità a 32 giovani di mettersi in gioco. Il Servizio Civile Solidale è nato per sviluppare e valorizzare lo strumento del servizio civile sul territorio regionale creando occasioni per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Questo avviene mediante l'organizzazione di attività riconosciute e retribuite a favore dei ragazzi più giovani e che hanno anche lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità stessa.

Informazioni utili

L'obiettivo è quello di promuovere tra i giovani una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza attraverso progetti che veicolano messaggi di cittadinanza attiva e di impegno sociale e favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali e del proprio ruolo. In quest'ottica, il servizio civile solidale promuove anche il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale. L'impegno nei progetti di Arci Servizio Civile è di 360 ore distribuite nell'arco dell'anno ed è previsto un riconoscimento economico. L’inizio è previsto nel mese di settembre 2020. Per aver informazioni concernenti i progetti, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali saranno impegnati i volontari, è possibile consultare il sito www.arciserviziocivilefvg.org