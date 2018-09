Servizio civile, al termine bando per "ConTatto" e "AnimAzione"

Si avvicina il termine ultimo di presentazione della domanda per prestare Servizio Civile presso il Comune di Trieste. Sarà possibile fare richiesta fino al 28 settembre nell'ambito dei progetti “ConTatto: percorsi di accompagnamento e affiancamento a persone fragili”, per i quali sono previsti 10 volontari e "AnimAzione" per il quale invece ne sono assegnati 8.

Il Servizio Civile Nazionale richiede un impegno di circa 30 ore settimanali, per 12 mesi, per il quale viene corrisposto un assegno mensile di 433,80 euro.

Per la presentazione della domanda è necessario consultare il bando di selezione pubblicato su www.retecivica.trieste.it

Informazioni: tel 040 6754927- 6754606- 6754390 ufficiodipiano@comune.trieste.it